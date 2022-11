Non è la prima volta che Chiara Ferragni rende i follower partecipi delle vicende familiari e, questa abitudine, ha scatenato più di qualche polemica. L’ultimo racconto dell’imprenditrice digitale, però, ha fatto molto sorridere gli utenti del web: Leone, il primogenito di Chiara e Fedez, ha fatto una domanda che ha letteralmente spiazzato la madre. Ecco cosa è successo.

“Ero con Leo e stavamo cercando un nome per il suo peluche gigante, un orso bianco che ha da tanto – ha raccontato Chiara Ferragni al popolo di Instagram – .Gli ho detto: ‘Come si chiama?’ e lui mi ha detto: ‘Non mi ricordo’”.

Lei, quindi, ha invitato Leone a scegliere un nome per il pupazzo. “Lo voglio chiamare Albero di Natale”, ha pensato il bambino, mentre la madre gli faceva presente che “non è un nome da orso”.

Ecco, quindi, che il piccolo Leone ha spiazzato Chiara lasciandola letteralmente senza parole. “Mamma, tu mi hai chiamato Leone, ma io non sono un leone!”.

“Io sono morta!”, ha scherzato la Ferragni, ammettendo di non essere riuscita a dare una risposta plausibile a quell’osservazione acuta del figlio.

