Tra Giaele De Donà e Taylor Mega non c’è solo amicizia: l’influencer, ospite del Gf Vip, svela di aver vissuto l’intimità con la concorrente.

Dei rapporti tra Giaele De Donà e Taylor Mega se ne era già parlato nella casa del Grande Fratello Vip quando si vociferò di una vacanza a Capri interamente pagata da Bradford Beck. In quell’occasione, l’influencer si espose sui social per spiegare che, in realtà, l’imprenditore americano si era occupato semplicemente dei costi della moglie. Tuttavia, proprio in occasione di quella vacanza, tra Giaele e Taylor c’è stato anche un rapporto intimo.

Taylor Mega: “Sono stata a letto con due del Gf Vip”

A svelarlo per prima è stata proprio Taylor Mega che, in occasione di un’intervista radiofonica, ha ammesso di essere stata a letto con due concorrenti del Gf Vip: Alberto De Pisis e Giaele De Donà.

Alfonso Signorini, dunque, ha voluto ospitare l’influencer a Cinecittà per una sorpresa all’amica, e per estorcere qualche dettaglio in più sulla loro relazione.

“Prima di diventare un’amica la vedevo come una dea. Ci siamo date dei limiti perché è successo qualcosa. Non fatemi parlare – aveva confessato la De Donà – . Taylor è una bellissima ragazza ho sempre avuto un debole per lei”.

Taylor, ospite del Gf Vip, ha raccontato: “Eravamo Capri, passava nuda in camera ed è capitato”. Giaele, un po’ imbarazzata, le ha fatto eco: “Ci siamo divertite”.

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG