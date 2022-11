È morto all’età di 67 anni Roberto Maroni, ex ministro e segretario della Lega: era malato da tempo.

Roberto Maroni, ex segretario leghista, governatore lombardo e ministro dell’Interno e del Welfare, è morto all’età di 67 anni. Maroni era malato da tempo ed era nato a Varese nel 1955. Era allievo di Cesare Revelli durante gli anni del liceo ed era sposato con due figli. È stato capo dell’ufficio legale della sede italiana di una multinazionale americana.

Morto Roberto Maroni: la carriera politica

È stato un politico molto attivo per molto tempo. È stato segretario federale della Lega Nord dal luglio 2012 al dicembre 2013. È stato anche ministro dell’Interno nei governi Berlusconi I e Berlusconi IV. Questo lo ha reso il primo politico al di fuori della Democrazia Cristiana a ricoprire la carica nella storia. È stato anche Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali nei governi Berlusconi II e Berlusconi III. Infine, è stato presidente della Regione Lombardia dal 2013 al 2018.

Tra le sue ultime attività, è stato nominato il 20 ottobre 2021 dal Ministro Luciane Ramorges a presiedere la Consulta per l’attuazione del protocollo d’intesa per la prevenzione e il contrasto dello sfruttamento lavorativo in agricoltura e del caporalato, organismo dipendente dal Ministro dell’Interno. Sempre nel giugno 2021 annuncia la sua candidatura a sindaco di Varese, ma poi decide di ritirarsi per motivi di salute.

Le parole della famiglia

Il messaggio della famiglia: “Questa notte alle 4 il nostro caro Bobo ci ha lasciato. A chi gli chiedeva come stava, anche negli ultimi istanti, ha sempre risposto ‘bene’. Eri così Bobo, un inguaribile ottimista. Sei stato un grande marito, padre e amico. Chi è amato non conosce morte, perchè l’amore è immortalità, o meglio, è sostanza divina (Emily Dickinson). Ciao Bobo”.

Anche Matteo Salvini ha voluto ricordarlo in un post su Instagram: “Grande segretario, super ministro, ottimo governatore, leghista sempre e per sempre. Buon vento Roberto.”

