Antonino Spinalbese si sbottona e racconta ad Edoardo Tavassi il primo incontro con Belén Rodriguez: tutti i dettagli al Gf Vip.

Da quando Edoardo Tavassi ha fatto il suo ingresso nella casa del Gf Vip, è riuscito ad estorcere tante curiosità ad Antonino spinalbese. L’ultima riguarda Belén Rodriguez, ex compagna dell’haistylist e madre della piccola Luna Marì. Il romano ha domandato, incuriosito, come sia avvenuto il primo incontro tra la ex coppia e Antonino, solitamente restio a parlare dell’argentina, si è invece lasciato andare ad un racconto dettagliato.

Antonino Spinalbese e Belén, fu lei a fare il primo passo

“Mi avevano chiamato perché dovevo fare i capelli a casa – ha iniziato a raccontare Spinalbese, arrivato a casa della sua ex per una semplice piega – .Dopo che abbiamo finito lei dà una cena e arrivano altri suoi amici…”.

E a quella cena in casa di Belén, Antonino partecipò anche perché l’interesse da parte della Rodriguez fu ampiamente ricambiato.

In quell’occasione, tra loro ci fu uno scambio di messaggi e bigliettini. E non solo… “Gli scrivevo quello che pensavo, con dei bigliettini…Cose tipo qual è la tua canzone preferita. E poi le facevo piedino“.

E, alla fine, è stata proprio Belén a fare il primo passo con il concorrente del Gf Vip mandandogli un messaggio alla fine della serata.

“Stava per finire quella giornata e lei mi ha scritto un messaggio: ‘Come stai?’ – ha ricordato Antonino – .Mi stavo sentendo male. Non ho dormito due giorni. Ho subito capito che avremmo fatto un figlio”.

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG