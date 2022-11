Scintille nel trono over di Uomini e Donne. Dalla discussione si passa, quasi, alle mani. Il buon senso e l’intervento di Maria De Filippi evitano il peggio.

Non mancano le discussioni e le forti polemiche a Uomini e Donne. Anche nell’ultima puntata è stato soprattutto il trono over a prendersi la scena. Protagonista due dame, Ida Platano e Roberta Di Padua. Tra le due non scorre buon sangue e solo l’intervento di Maria De Filippi ha evitato che si arrivasse alla “rissa”.

Uomini e Donne, “rissa” sfiorata: ci pensa Maria De Filippi

Come ben noto per i telespettatori seguaci di Uomini e Donne, tra Ida Platano e Roberta Di Padua non scorre buon sangue. Le due si pizzicano sempre ad ogni puntata e nelle ultime registrazioni il clima si è fatto ancora più teso.

Tutto nasce da un ballo fatto da Ida con Alessandro Vicinanza. A quel punto è intervenuta Roberta, che ha riferito qualcosa che ha fatto imbestialire la donna. Tra le due è scoppiato uno scontro verbale molto acceso che, per poco, non si è tramutato in una rissa. Le donne sono arrivate ad un faccia a faccia pericolos, che solo l’intervento di Maria De Filippi ha impedito diventasse qualcosa di più.

“Robertaaaa!!!”, ha urlato la padrona di casa vedendo la donna alzarsi e andare di corsa verso Ida. “Ma come ti permetti a dire che io sono sola?”, ha detto l’ex di Riccardo. “Io mi permetto eccome!”.

“Stai buona, io non arrivo ai tuoi livelli. Non ho mai toccato una mosca. Io no”, ha aggiunto Ida.

“Santa Ida da Brescia. Tu non fai niente”, ha replicato Roberta.

Insomma, massima tensione ma per fortuna, l’alzata di voce di Maria ha bloccato tutto.

Di seguito il post Twitter di Uomini e Donne con una parte della litigata tra le due donne:

