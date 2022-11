Festa per il bimbo in arrivo da parte di Bianca Atzei e Stefano Corti che si sono emozionati e hanno dedicato un pensiero speciale al futuro piccolo.

Momento di grande gioia ed emozione per Bianca Atzei e Stefano Corti che hanno organizzato una sorta di baby shower per il loro piccolo in arrivo. La coppia ha deciso di fare una festa con amici e parenti in onore del maschietto che sta per arrivare.

Bianca Atzei e Stefano Corti: festa e dedica per il bimbo in arrivo

Bianca Atzei

Come ben noto, molto presto Bianca Atzei e Stefano Corti saranno genitori e nell’attesa che arrivi il loro bambino hanno organizzato una festa a tema. Sebbene di solito il classico baby shower preveda siano le amiche della futura mamma ad organizzare tutto, questa volta pare proprio che sia stata la coppia a dare il compito a degli specialisti per il party speciale.

Sui social, infatti, ecco le foto del bel momento al quale pare abbiano preso parte molti amici e parenti. Ha colpito sullo sfondo una scritta molto profonda dedicata al futuro nascituro: “Faremo di tutto per renderti libero di scegliere e di sognare”.

Un messaggio davvero dolce che ha fatto emozionare i preseni e anche i tanti fan che seguono la coppia. La festa era chiaramente a tema azzurro per il sesso del bimbo. Anche la cantante ha sfoggiato un abito avvolgente, tutto azzurro e luccicante che mostrava perfettamente il pancione e le forme arrotondate dalla maternità.

I due non vedono l’ora di conoscere il bambino, anche se manca ancora qualche mese per la sua nascita. Il piccolo dovrebbe arrivare i primi mesi del 2023.

Di seguito il post Instagram della coppia con le immagini e la dedica:

