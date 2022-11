Non hanno badato a spese Chiara Ferragni e Fedez per il loro weekend romantico sul lago di Como. Ecco quanto hanno pagato nell’hotel super lusso.

Soggiorno di lusso sul lago di Como per Chiara Ferragni e Fedez che questo weekend appena trascorso hanno deciso di dedicarsi un momento personale. Una piccola fuga d’amore per la quale non hanno badato a spese soggiornando in un hotel di lusso dal costo davvero elevato…

Chiara Ferragni e Fedez: il costo dell’hotel sul lago di Como

Chiara Ferragni e Fedez

Come è possibile vedere sui rispettivi profili social su Instagram, Chiara Ferragni e Fedez hanno trascorso un romantico weekend nell’hotel Passalacqua sul lago di Como, a Moltrasio. Una location davvero bellissima e mozzafiato che li ha visti soggiornare in un luogo ricco di storia dove, in passato, si erano alternati anche personaggi del calibro di Bellini e Napoleone.

L’Hotel Passalacqua accoglie personaggi illustri da secoli e vanta una struttura davvero bella e completa di ogni lusso. L’albergo è immerso in un parco di 5 ettari con vista panoramica del lago, possiede ben tre edifici e 24 camere e suite. Non manca una piscina all’aperto, campi da tennis, spa, palestra, cinema all’aperto e chiaramente anche piccolo porticciolo privato.

Per l’occasione, pare che la Ferragni e il marito abbiano soggiornato nella Suite Bellini che occupa la sala un tempo usata per la musica nella storica villa e dove appunto il noto compositore lavorò a diverse sue opere.

In tanti si sono chiesti quanto possa essere costato il soggiorno ai due piccioncini. La risposta, secondo Fanpage, è di 8000 euro a notte. Una cifra decisamente elevata e che non tutti possono permettersi.

Di seguito il post Instagram dell’imprenditrice digitale dove è possibile ammirare un po’ di scatti del posto in cui è stata con suo marito:

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG