Cosa succede nella Casa del GF Vip? Pare che Daniele Dal Moro sia sparito. Varie ipotesi sull’accaduto ma ancora nessuna ufficialità.

Ore movimentate nella Casa del GF Vip. Dopo la presunta bestemmia di Edoardo Donnamaria, ecco un altro caso: Daniele Dal Moro sembra essere sparito. Molti telespettatori affermano, via social, di non vedere il ragazzo da diverso tempo. Per la sua “scomparsa”, ci sarebbero diverse ipotesi…

Daniele Dal Moro sta male? Cosa succede al GF Vip

Daniele Dal Moro

Daniele Dal Moro sempre essere sparito dal radar delle telecamere del Grande Fratello Vip da un paio d’ore. Da quanto hanno notato i telespettatori, il ragazzo sarebbe stato chiamato in confessionale salvo, poi, non riapparire più…

Sono tante le ipotesi su quanto possa essere accaduto: tra queste, anche la peggiore: l’eventuale nuovo caso di Covid.

Il giovane veneto nelle scorse ore non è stato molto bene e gli autori l’hanno chiamato in confessionale probabilmente per sincerarsi delle sue condizioni. Da quel momento, però, nessuna traccia del ragazzo.

Su Twitter in modo particolare molti utenti si sono sbizzarriti a dare le loro versione dei fatti. C’è chi afferma di aver visto Luciano parlare addirittura di flebo e chi, invece, annuncia una positività al Covid dopo quelle recenti anche di Alberto De Pisis e Wilma Goich che si sono aggiunti ai vari Patrizia Rossetti, Attilio Romita, Charlie Gnocchi e Luca Onestini.

Solamente qualche giorno fa, proprio Daniele, parlando con i suoi compagni d’avventura, aveva dichiarato che qualora fosse rimasto contagiato si sarebbe ritirato dal gioco.

Staremo a vedere cosa accadrà ora.

Qui un post Twitter di chi si è accorto della “scomparsa” del ragazzo:

Pure Daniele é andato via? tra un po' votiamo solo per le foto attaccate alle pareti #gfvip — Adoropotente (@Occhio11869085) November 21, 2022

Di seguito un post Twitter di un utente convinto della positività al Covid di Dal Moro:

Ufficiale: daniele positivo al covid. E siamo a 7 contagi #gfvip — Matteo Filigura (@FiliguraMatteo) November 21, 2022

Di seguito, invece, un recente post Instagram del GF Vip prima della “sparizione” del ragazzo:

