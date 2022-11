Botta e risposta a distanza tra i due ex Uomini e Donne, Salvatore Di Carlo e Teresa Cilia. La coppia non sta più insieme e via social…

Non è la prima volta che i due ex Uomini e Donne Salvatore Di Carlo e Teresa Cilia fanno parlare. Ma in questo caso sono davvero volate parole grosse. Tutta colpa di una recente intervista del ragazzo che ha fatto infuriare la sua ex compagna che ha voluto replicare.

Ex Uomini e Donne: scintille tra Salvatore e Teresa



“Non è mai troppo tardi per realizzare i propri sogni. A troppe proposte simili ho dovuto rinunciare negli anni per amore, per troppo tempo ho messo gli altri al primo posto, e adesso ho deciso che al primo posto metterò solo e sempre me stesso. I miei obiettivi, quello che voglio!”. Sono state queste le parole di Salvatore Di Carlo che hanno scatenato la forte reazione di Teresa.

Attraverso le sue stories Instagram, infatti, la donna ha detto: “Il fatto che io sia una signora non giustifica il fatto che un’altra persona possa permettersi il lusso di dire ca***te! Sono tutte ca***te! Nessuno gli ha mai impedito nulla! Anzi, quello che pensava solo ed esclusivamente a giocare a calcio era lui. Lui non ha mai pensato a fare queste cose! Se adesso la visione di vita è differente da quella di prima prenditi le tue responsabilità! Io cosa sto facendo? Ho cambiato tutta la mia vita ma non di certo perché prima ero innamorata e non lo facevo. Io questo giochetto non lo faccio”.

E ancora: “Io ho cambiato la mia vita perché adesso sono una donna diversa, sono una donna sola, non devo dare spiegazioni a nessuno. Quando sei sposata o fidanzata per forza di cose bisogna portare rispetto alla persona che si ha accanto. Ogni scelta la condividi col tuo partner. Adesso sono sola e sono rinata ma non rinnego il passato. Non dico che prima per amore non facevo questo, prima per amore mi sono comportata come volevo io. A Salvatore non gli ho mai impedito nulla”.

Insomma, ancora qualche conto in sospeso tra i due ex Uomini e Donne. Quale sarà il prossimo passo?

Di seguito un recente post Instagram di Salvatore:

Questo, invece, un recente post Instagram di Teresa:

