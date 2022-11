Un particolare scherzo – non di ottimo gusto – ai danni di Fedez, rigorosamente sui social. La sua reazione è diventata virale.

Anche il “re” dei social viene punito con le sue stesse armi. Si fa per dire ma è un po’ quello che è capitato a Fedez in queste ore. Il rapper, marito di Chiara Ferragni, si trovava sul lago di Como per un weekend d’amore con la sua dolce metà. In un momento di pausa dalle loro attività, l’uomo ha optato per una diretta con i fan che, prontamente, gli hanno fatto uno scherzo pesantissimo…

Lo scherzo a Fedez e la sua reazione

Fedez

Come detto, Fedez si trovava in un momento di pausa dalle sue attività e si è voluto concedere ai fan social. Proprio durante la diretta, però, qualcosa non è andato come ci si poteva aspettare.

Infatti, il marito di Chiara Ferragni è finito nel mirino di alcun utenti decisamente su di giri e in vena di scherzi che gli hanno fatto credere che Maurizio Costanzo fosse morto.

Una notizia che ha scosso pesantemente il cantante. “Rip Maurizio Costanzo”, si leggeva nei messaggi che arrivavano in live. “Ma come Rip Maurizio Costanzo? Ma ma…”, le parole di Fedez incredulo.

“Ma ragazzi. Mi state dicendo che… no dai. Ma davvero è venuto a mancare Maurizio Costanzo?”, ha continuato a chiedere il rapper col volto disperato. Poi, con ancora maggiore visibile preoccupazione: “No, dai. No. Non è morto. Meno male… Ma che dite. Meno male è vivo”.

Uno scherzo che ha decisamente funzionato ma che, probabilmente, era evitabile visto anche l’argomento scelto per far spaventare l’artista.

Di seguito il filmato pubblicato su Tik Tok con lo scherzo di cattivo gusto al rapper:

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG