Finisce sotto accusa il libro scritto da Soleil Sorge, ex del Grande Fratello Vip, che non ha accettato le critiche che le sono state rivolte.

“Il Manuale Della Str*nza” è il libro che porta la firma di Soleil Sorge. Ex corteggiatrice di Uomini e Donne ed ex concorrente di Pechino Express e Grande Fratello Vip, la giovane ha deciso di lanciarsi nel mondo dell’editoria scatenando non poche critiche. Aveva già fatto mormorare il web la dedica che Soleil aveva fatto a Sonia Bruganelli cui ha regalato una copia del libro, mentre nelle ultime ore ha fatto capolino in rete una polemica sollevata da Roberto Alessi, direttore di Novella 2000.

Critiche a Soleil, lei replica

“Amazon è categoricamente chiaro, si legge: ‘Questo articolo è acquistabile con il Bonus Cultura e con il Bonus Carta del Docente quando venduto e spedito direttamente da Amazon”: parte da questa considerazione, quindi, la riflessione critica del giornalista.

“[…] La cultura in questione è il libro di Soleil Sorge, la professionista dei reality. Il Manuale Della Str*nza nel sito di Mondadori viene presentato così ‘un libro ricco di consigli pratici, un vero e proprio manuale per imparare ad amarci e diventare la versione migliore di noi stessi: indipendenti, determinati e amabilmente str*nzi’ – ha continuato a commentare Alessi – . Mi fa piacere che Soleil sia amata, un tempo gli str*nzi li evitavi, oggi li puoi comprare con il bonus cultura. La cultura degli str*nzi?”.

La riflessione del giornalista è diventata virale in rete, ma Soleil Sorge non ha accettato che il suo libro venga screditato in questo modo.

“Chi è il giornalista che non è neanche in grado di leggere? Chiedo per un amica”, ha replicato la ex del Gf Vip riprendendo un tweet di una sua sostenitrice.

Prima di giudicare un libro dalla copertina bisognerebbe leggerlo, personalmente l’ho fatto e lo ritengo molto più istruttivo e pieno di spunti di riflessione e crescita personale rispetto a un settimanale di gossip 😘 #solearmy ~ ultimo numero novella2ooo pic.twitter.com/njp5fW2JLc — Jess (@lilcutiegremlin) December 14, 2022

