Tensione alle stelle tra Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi nella casa del Gf Vip: lui ha deciso di prendere le distanze.

La relazione tra Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi potrebbe essere giunta al capolinea dopo l’ennesimo atteggiamento dell’influencer che ha lasciato perplesso il giovane. I concorrenti del Gf Vip stanno trascorrendo il tempo imitando i coinquilini e la Fiordelisi ha scelto di fare il verso a Oriana Marzoli. Ma la rappresentazione, seppur ironica, della venezuelana, non è stata accolta bene da Edoardo che, dopo aver sbottato, ha fatto sapere di voler prendere le distanza.

Edoardo Donnamaria è furioso

L’imitazione di Oriana Marzoli non solo è stata ritenuta offensiva dalla venezuelana, ma anche dallo stesso Edoardo che non ha nascosto l’imbarazzo provato per la messa in scena di Antonella.

Rifugiatosi nel van, la Fiordelisi lo ha raggiunto e lui ha messo in chiaro di essere stanco dei suoi atteggiamenti, tanto da volersi prendere del tempo per stare solo.

“Tu avresti fatto quella scena in perizoma, ma dove vivi? Ti sei messa la gonna perché te l’ho chiesto io – ha commentato lui, infastidito anche dall’abbigliamento scelto da Antonella per l’imitazione – . Come sei abituata a campare? Da oggi in poi ti puoi vestite come ca**o ti pare e puoi ricominciare a fare la scema con chi ca**o ti pare. Sono serio!”.

“Voglio cercare di prendere un po’ le distanze, di stare tranquillo e non far sì che il mio umore dipenda da te – ha aggiunto lui, chiedendo ad Antonella di lasciarlo solo – . Ti prego, lasciami in pace. Non sto lasciando nessuno ma ti ho detto che voglio stare un po’ da solo, senza pensare a te che me ne fai una ogni giorno. Nemmeno prima stavo tanto bene, te ne sarai accorta”.

“Tu avresti fatto questa scena in perizoma, ma dove cazzo vivi… Da oggi in poi ti puoi vestire come cazzo te pare e puoi ricominciare a fare la scema con chi cazzo te pare… Sì sò serio”



EDOARDO.D È SERIAMENTE PIENO DI ANTONELLA, DEVE SOLO MANTENERE QUESTO PUNTO #gfvip pic.twitter.com/qF7nujXF8D — soleilandia🎄 (@sisonokevin) December 15, 2022

