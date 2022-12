Chiara Ferragni non risparmia confessioni personali sui social e racconta un aneddoto sui suoi ex fidanzati: ecco da cosa erano spaventati.

Negli ultimi giorni ha fatto il giro della rete uno scatto che ritraeva Chiara Ferragni e Fedez accanto. A far sorridere il web era stata la differenza di altezza tra i due, dovuta soprattutto alla scelta dell’imprenditrice digitale di indossare delle scarpe con il tacco molto alto. I commenti a riguardo sono stati tantissimi e, ad uno di loro, la Ferragni ha scelto di replicare attraverso un video su TikTok.

Chiara Ferragni e la frecciata agli ex

“Sono leggermente più basso di Fedez, ho fatto un selfie con Chiara e sembro un bambino”, ha scritto un utente a cui la Ferragni ha risposto.

“Io sono alta 1,77 e Fede è alto 1,75, quindi sono 2 centimetri più di lui – ha spiegato lei – .Ma se metto i tacchi sembro 20 centimetri più di lui. Ieri avevo la zeppona quindi sembrava mio figlio. Fa sempre ridere!”.

“E una delle cose che amo di Fede è che sa scherzare tantissimo su se stesso, è molto auto ironico, non gli dà fastidio che io metta i tacchi sembrando più alta di lui – ha continuato la Ferragni, svelando un particolare riguardante il rapporto con gli ex – .Tanti uomini, tanti miei ex, erano molto intimiditi da questa cosa e, se ci pensate, è un ragionamento troppo stupido!”.

