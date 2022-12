A raccontare le prime indiscrezioni su quanto accaduto nel corso della prima puntata di Boomerissima è Tvblog, che parla di una lite – anche molto accesa – tra Tommaso Zorzi e Claudia Gerini. L’ex del Gf Vip, insieme a Elettra Lamborghini, fa parte del cast fisso del programma che sancisce l’arrivo di Alessia Marcuzzi in Rai. Pare che, nel corso di un intervento, Zorzi abbia scatenato la reazione infastidita della Gerini.

“[…]Non sarebbero mancati momenti di tensione tra alcuni dei protagonisti della nuova trasmissione prodotta dalla Rai insieme a Banijay – si legge sul portale di informazione – . In particolare ci sarebbero state scintille tra Tommaso Zorzi (millenial) e Claudia Gerini (boomer)”.

Un vero e proprio “sca**o” tra l’ex del Gf Vip e l’attrice, nato in seguito all’arringa finale di Zorzi che, tirando in ballo i filtri che vengono usati su Tik Tok, avrebbe indispettito la Gerini.

I presenti, inoltre, hanno raccontato che lo scontro tra i due sarebbe proseguito anche dietro le quinte, che pur mantenendo toni pacati, pare non siano riusciti a mettere da parte l’astio.

Al momento, però, non è noto se nel corso della fase di montaggio di Boomerissima lo scontro tra Tommaso Zorzi e Claudia Gerini verrà tagliato o del tutto cancellato.

View this post on Instagram

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram