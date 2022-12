Scatta lo slip-gate che vede coinvolta Francesca Cipriani, protagonista di un incidente “hot” durante l’ospitata a Verissimo.

La showgirl è stata ospite del salotto di Silvia Toffanin insieme al neo marito Alessandro Rossi. La coppia, reduce da un matrimonio le cui immagini hanno fatto il giro dei social, ha raccontato le emozioni di quella giornata e i progetti futuri. Lo stesso compagno di Francesca Cipriani si è poi reso protagonista di uno scivolone quando la Toffanin ha domandato come fosse stata la loro prima notte da sposati. “Ero carico duro”, ha commentato lui scatenando le risate di tutti.

Francesca Cipriani, lo slip c’è?

Ma a finire al centro dell’attenzione di tv e media è stata Francesca Cipriani per un caso sollevato da Striscia la notizia.

Il tg satirico, infatti, ha inquadrato il momento in cui la showgirl si è alzata dalla sedia per salutare la Toffanin e, spostando il grande spacco, ha lasciato intravedere le zone intime.

Stando a quanto mostrato da Striscia, però, la Cipriani pare non indossasse gli slip. “Secondo voi Francesca Cipriani indossa le mutande SI o NO?”, è il quesito lanciato dal tg sui social, mentre la diretta interessata – almeno per il momento – ha preferito non esporsi a riguardo.

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG