Novità in arrivo per Alessia Marcuzzi anche se il nome del possibile nuovo programma fa già parlare… in negativo.

Dopo l’addio a Mediaset, Alessia Marcuzzi tornerà finalmente in televisione al timone di un nuovo format. Questa volta, però, sulle reti Rai, precisamente a Rai 2. Per la bella conduttrice in arrivo ‘Boomerissima’, programma musicale e generazionale che, però, fa già discutere…

Alessia Marcuzzi, tutto sul nuovo programma

Alessia Marcuzzi

Secondo le recenti indiscrezioni lanciate da Dagospia poi confermate da Tvblog, Alessia Marcuzzi è ormai pronta al ritorno in televisione. Il prossimo autunno, la conduttrice tornerà in televisione con una prima serata che ha il sapore di una rinascita dopo un intero anno di pausa dal piccolo schermo.

Il programma si chiamerà ‘Boomerissima’ e sarà uno show prodotto da Banijay Italia. Sembra siano previsti sei appuntamenti durante i quali verranno messe a confronto generazioni presenti e passate. Ci saranno esibizioni canore, ospiti di stampo sportivo e dello spettacolo. La serata che vedrà il programma andare in onda settimanalmente sarà, probabilmente, quella del martedì.

Il nome e le polemiche

Come anticipato, però, a far discutere in queste ore, è il nome del programma. Il titolo insolito scelto è stato ritenuto, almeno dagli utenti che sui social hanno commentato le indiscrezioni, piuttosto trash.

Da capire se la Marcuzzi riuscirà nel tempo a far ricredere tutti. Siamo convinti che con le sue doti e abilità potrebbe farcela. Da qui all’inizio del programma previsto in autunno, poi, ci sarà tempo per far cambiare opinione.

Intanto sui social, la presentatrice si mostra come sempre bellissima e riflessiva. Questo il suo ultimo post Instagram:

