Ecco dove vedere in streaming Chi vuole sposare mia mamma?, il nuovo dating show condotto da Caterina Balivo.

Da giovedì 22 giugno su TV8 va in onda un nuovo dating show: Chi vuole sposare mia mamma?. Il format è semplice: delle donne single sono in cerca dell’amore e ad aiutare nella scelta del nuovo possibile partner sono i loro figlie e le loro figlie. Il programma è condotto da Caterina Balivo ed è alla prima stagione in assoluto in Italia: come detto in precedenza in TV è possibile vedere tutte le puntate in chiaro su TV8 ma vediamo ora come vedere il programma in streaming.

Dove vedere Chi vuole sposare mia mamma? in streaming

Per vedere Chi vuole sposare mia mamma? in streaming basta sintonizzarsi sul sito www.tv8.it (il sito ufficiale del canale televisivo) e seguire la diretta streaming delle varie puntate. Al sito www.tv8.it è possibile accedere sia da computer che da smartphone e da tablet.

CATERINA BALIVO

Chi vuole sposare mia mamma? Il programma di Caterina Balivo su TV8

Caterina Balivo, parlando di questa sua nuova avventura televisiva alla conduzione di Chi vuole sposare mia mamma? ha così presentato il dating show in onda su TV8: “Avevo voglia di sperimentare nuovi progetti e trovo che questo “dating” sia inedito proprio per il confronto mamma-figlio e mamma-figlia. Ovvio, la mamma non dovrà sposare nessuno… ma se anche solo grazie a questo programma inizia una nuova storia d’amore tutti noi ne saremo felici”.

“Quando si cresce e per varie ragioni la tua famiglia non è più unita, ognuno reagisce in maniera diversa ma tutti hanno lo stesso obiettivo, quello di vedere felice la loro mamma che è una sola, sempre” ha poi aggiunto sempre Caterina Balivo.

In ogni puntata le varie mamme protagoniste del programma conosceranno sei pretendenti e, con l’aiuto dei propri figli, dovranno via via decidere chi eliminare.

Riproduzione riservata © 2022 - DG