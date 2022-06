Arriva su Italia 1 FBI Most Wanted 2, lo spinoff della serie TV FBI: dal cast alla trama, ecco tutto quello che c’è da sapere.

La prima stagione era stata trasmessa da Italia 1 un anno fa, ora arriva FBI Most Wanted 2, la seconda stagione della serie TV spinoff di FBI che è incentrata divisione che ha il compito di trovare e catturare i criminali latitanti più famosi. Gli episodi della seconda stagione sono in totale 15, uno in più rispetto a quelli della stagione d’esordio: dalla trama al cast, vediamo ora tutto quello che c’è da sapere riguardo a FBI Most Wanted 2.

Dove vedere FBI Most Wanted 2 in streaming e in TV

FBI Most Wanted 2 è trasmesso, a partire da giovedì 23 giugno 2022, su Italia 1 in prima serata (a partire dalle ore 21.20 circa). Ma dove si può vedere FBI Most Wanted 2 in streaming gratis? Le puntate della serie TV sono disponibili anche sul catalogo di Mediaset Infinity, la piattaforma on demaniali di Mediaset.

FBI Most Wanted 2

FBI Most Wanted 2: anticipazioni e cast della serie TV

Ecco la sinossi ufficiale di FBI Most Wanted 2: “Al centro della seconda stagione le imprese della Fugitive Task Force dell’FBI, divisione che ha il compito di rintracciare e catturare i criminali latitanti più pericolosi d’America. A capo della squadra, l’agente speciale e supervisore Jess LaCroix (Julian McMahon). Sotto il suo comando un team di specialisti fidati: il vicecapo ed esperta di medicina legale Sheryll Barnes (Roxy Sternberg), il veterano dell’esercito Kenny (Kellan Lutz) e l’analista Hana (Keisha Castle-Hughes).

Tra le new entry nel cast, il detective dell’antiterrorismo, Ivan Ortiz (Miguel Gomez) e il padre del protagonista, Byron LaCroix, interpretato da Terry O’Quinn, vincitore di un Emmy per la sua indimenticabile interpretazione in Lost”

