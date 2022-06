Stranger Things 5 si farà? E’ quello che si domandano molti fan della serie TV dopo aver visto la quarta stagione: ecco quello che sappiamo.

Volendo stilare una classifica delle serie TV Netflix più amate dal pubblico in tutto il mondo, nei primi posti non si può non mettere Stranger Things. Anche la quarta stagione si è rivelata un vero e proprio successo capace di conquistare gli abbonati alla piattaforma on demand e ora sono in tanti a domandarsi se Stranger Things 5 ci sarà oppure no: la risposta a questa domanda è sì, Stranger Things 5 si farà. Ecco tutto quello che sappiamo a riguardo.

Stranger Things 5: le anticipazioni

I protagonisti principali della serie Tv sono in gruppo di adolescenti che abitano nella cittadina di Hawkins. La storia prosegue di stagione in stagione con i protagonisti che stanno sì crescendo ma sono ancora degli teenagers, nel frattempo però stanno crescendo sempre di più anche gli attori e le attrici che li interpretano (da Millie Bobby Brown a tutti gli altri), anche per questo motivo, gli ideatori della serie TV, ovvero i fratelli Duffer, hanno deciso che Stranger Things 5 sarà ambientato diverso tempo dopo gli avvenimenti accaduti nella quarta stagione.

Stranger Things 4

“Sono sicuro che faremo un salto temporale. Avremmo voluto girare le stagioni 4 e 5 di seguito, ma questo non è stato possibile” ha spiegato Ross Duffer a TVLine. Proprio per via dell’impossibilità di girare di seguito le due stagioni si è deciso di ambientare la quinta stagione diverso tempo dopo (non è ancora chiaro quanto tempo dopo). Anche a causo dello sviluppo e della crescita degli attori e delle attrici protagonisti, i due ideatori della serie TV hanno deciso di terminare Stranger Things proprio con la stagione 5 che sarà quindi l’ultima.

Dove vedere Stranger Things in streaming

Ricordiamo che per vedere tutti gli episodi di Stranger Things in streaming è necessario essere abbonati alla piattaforma Netflix che è l’unica che ha i diritti di trasmissione della serie TV.

Riproduzione riservata © 2022 - DG