Ormai è ufficiale, dopo l’addio a Mediaset, la conduttrice torna in tv ma in Rai a fianco di una grande presentatrice in un noto show che va in onda tutte le domeniche.

In occasione dei 30 anni di Domenica In, Mara Venier ha invitato Alessia Marcuzzi per una serata speciale. Dopo l’addio a Le Iene e a Mediaset, la bella conduttrice approderà nel salotto della Zia Mara sulla Rai. Che sia un inizio di una collaborazione più longeva con l’emittente?

Alessia Marcuzzi tona a Domenica In come ospite speciale

Mara Venier

Come riporta Fan Page: “A un anno dal suo addio alla tv, la linea rimane sempre la stessa confermata negli ultimi mesi: nessun ritorno a Mediaset. A sorpresa Alessia Marcuzzi tornerà in tv e lo farà con il sostegno di “zia Mara” che l’ha amabilmente presa sotto la sua ala. Le due conduttrici avevano dato da tempo segnali di un progetto in comune“.

Da tempo circolavano indiscrezioni e rumor sul ritorno di Alessia Marcuzzi in tv ma in Rai. D’altronde le due conduttrici sono state di recente a cena insieme e lo hanno confermato con delle storie su Instagram. “Abbiamo una boccia di champagne rosé in frigo tutta per noi” dichiara Mara Venier e aggiunge: “Finalmente insieme. I nostri cuori si ritrovano. Con noi è roba di cuore“. E Alessia si associa alla dolcezza di zia Mara dicenddo: “Mi mancavi troppo“. Senza contare che l’ex conduttrice de Le Iene aveva smentito categoricamente un ritorno a Mediaset facendo capire che quella non era più la sua strada, la sua ispirazione.

