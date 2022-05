I programmi di cucina sono sempre più protagonisti nella televisione italiana e su TV8 ce n’è uno completamente nuovo: si chiama Home Restaurant. A condurlo è uno degli chef più famosi e amati del piccolo schermo, ovvero Giorgio Locatelli, che è anche uno dei giudici di Masterchef. I veri protagonisti del programma sono però i cuochi amatoriali e gli appassionati di cucina che, puntata dopo puntata, si sfidano a colpi di ricette: vediamo ora tutto quello che c’è da sapere su Home Restaurant.

Partiamo dalle informazioni base del cooking show: dove vedere Home Restaurant? Il programma condotto da Giorgio Locatelli è trasmesso ogni giorno, dal lunedì al venerdì, su TV8 a partire dalle ore 19.15 ma può essere visto anche in streaming sul sito ufficiale di TV 8. La prima puntata è andata in onda lunedì 23 maggio 2022.

In ogni puntata di Home Restaurant due chef amatoriali, che verranno aiutati dai loro assistenti, si sfideranno preparando piatti ispirati a un particolare tema deciso da Giorgio Locatelli che cambierà di puntata in puntata.

Ogni cuoco o cuoca cucinerà nella propria casa, aprendo le porte allo chef che dovrà giudicare i piatti che di volta in volta gli verranno proposti. Oltre a Giorgio Locatelli alla cena parteciperanno l’avversario e un ospite Vip.

Chi sono gli ospiti famosi che vedremo nel corso delle varie puntate di Home Restaurant? Troveremo vip provenienti dal mondo dello spettacolo, dello sport e della musica come: Costantino Della Gherardesca, Marisa Passera, Giancarlo Fisichella, Lucia Ocone, Caterina Guzzanti, Serena Grandi, Gianmarco Tognazzi, Mietta, Cristina Donadio e Ciro Ferrara.

