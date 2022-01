Non abbiamo detto ancora addio al Bellevue Hospital! Già rilasciata negli Stati Uniti, ecco quando dovremmo vedere New Amsterdam 4.

Tra i più seguiti medical drama degli ultimi anni, New Amsterdam torna con la quarta stagione. Dal momento in cui è approdato dapprima su Canale 5, quindi su Netflix, lo show è entrato nelle grazie del pubblico italiano, che vi trova uno spaccato del mondo reale. Le vicende sono, infatti, ispirate a eventi davvero accaduti e ciò dona una marcia in più alla qualità complessiva dello spettacolo. Andiamo a scoprire tutto ciò che c’è da sapere su New Amsterdam 4, già arrivato in America ma non nei nostri confini.

New Amsterdam 4: a quando l’uscita in Italia?

Corsia ospedale paziente

Con sommo anticipo, NBC ha annunciato il rilascio per il 21 settembre 2021. Dopo la messa in onda del decimo appuntamento, è arrivata la tradizionale pausa nelle festività e il comeback sul piccolo schermo il 4 gennaio 2022. Per quanto riguarda l’Italia, il 29 giugno 2021 Canale 5 ha finito di trasmettere la season 3. Al momento mancano dichiarazioni ufficiali in merito, ma probabilmente la S4 sbarcherà lungo la penisola nei primi mesi del 2022.

New Amsterdam 4: la trama

Poco ma sicuro, la S4 racconterà la love story tra Max ed Helen, i quali hanno finalmente preso coraggio e si sono scambiati un romantico bacio. Nel mentre, sarà interessante scoprire quali sviluppi avrà la relazione tra Bloom e Leyla, alle prese con i primi problemi.

Il cast di New Amsterdam 4

Ovviamente, è confermatissimo Ryan Eggold, nei panni del dottor protagonista Max Goodwin. Sui teleschermi Freema Agyeman interpreterà ancora una volta Helen Sharpe. Tyler Labine (Ignatius “Iggy” Frome), Janet Montgomery (Laura Bloom), Jocko Sims (Floyd Reynolds) rimpolpano poi la squadra. Quasi certamente rivedremo anche Nadia Affolter (Mina), Zabryna Guevara (Dora) e Shiva Kalaiselvan (Leyla). Non rifarà, invece, capolino Anupam Kher, che ha lasciato la parte del dottor Vijay Kapoor al termine della S3.

Un membro ricorrente sarà, poi, Sandra Mae Frank. L’attrice vestirà i panni della dottoressa Wilder, un medico giovane, pieno di talento e sicuro di sé. Tra le poche chirurghe non udenti, Max tenterà di persuaderla a entrare nell’equipe. Michelle Forbes presterà il volto a Veronica Fuentes, una professionista assunta per ricostruire l’immagine della struttura e la sua fama. Lo spettacolo è una produzione Universal Television, Pico Creek Productions e Mount Moriah. Il creatore David Schulner assolve pure alla carica di executive producer, in compagnia del regista Peter Horton, nonché di Michael Slovis e David Foster.

New Amsterdam 4: il trailer

A poche settimane dalla messa in onda del nuovo ciclo di puntate, la NBC ha pubblicato il teaser trailer ufficiale. Ve lo potete gustare qui sotto:

Le location di New Amsterdam 4

Lo show si ispira al libro Twelve Patients: Life and Death at Bellevue Hospital di Eric Manheimer, e dalla storia del Bellevue Hospital di New York, l’ospedale più antico d’America, dove lo stesso Manheimer è stato direttore medico per oltre tredici anni. Proprio il vero centro Bellevue nella 462 First Avenue fa da sfondo agli avvenimenti. Insieme alle scene girate al suo interno (principalmente nella hall principale), gli operatori hanno optato per alcuni spazi del Kings County Hospital di Brooklyn e del Metropolitan Hospital di Harlem.

Riproduzione riservata © 2022 - DG