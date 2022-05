Ecco quali sono le location di Solo per passione, la miniserie di Rai 1 sulla fotografa Letizia Battaglia.

Il 13 aprile del 2022 ci ha lasciati all’età di 87 anni Letizia Battaglia, che con le sue foto ha raccontato il dramma vissuto dalla sua Palermo dagli anni ’70 in poi, quando la guerra di mafia trasformava la città in uno scenario di guerra. Alcune sue foto hanno fatto la storia, come quella dell’omicidio di Piersanti Mattarella o quella dei cugini Salvo con Giulio Andreotti, utilizzata anche nel processo contro l’ex presidente del consiglio. La storia di Letizia Battaglia è raccontata nella miniserie Solo per passione, in onda in due puntate su Rai 1. A vestire i panni della protagonista è Isabella Ragonese.

Solo per passione: le location

Proprio la Sicilia ha ospitato quasi tutte le riprese di Solo per passione. Buona parte della storia è ambientata a Palermo e proprio il capoluogo di regione siciliano è una delle location principali della miniserie. Diverse riprese sono state effettuate anche a Mondello, la celebre località marittimo alle porte di Palermo.

panoramica palermo sicilia

Oltre che nelle località siciliane elencate, Solo per passione è stata girata in parte anche a Roma. Nella Capitale tra le location troviamo il Foro Italico, in Piazza Marina ed in corso Vittorio Emanuele.

Dove vedere Solo per passione e quando va in onda

La miniserie Solo per passione va in onda su Rai 1 in due puntate: la prima domenica 22 maggio, la seconda lunedì 23 maggio 2022. Entrambe le puntate sono trasmesse in prima serata da Rai 1 a partire dalle ore 21.25 circa.

La miniserie su Letizia Battaglia (che, come detto, è interpretata da Isabella Ragonese) può essere vista anche in diretta streaming (o in differita in qualsiasi momento) anche sulla piattaforma streaming RaiPlay. Ovviamente in maniera del tutto gratuita.

