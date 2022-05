Ecco come fare a partecipare ai casting di Reazione a catena 2022: il programma di Marco Liorni in onda su Rai 1 da lunedì 6 giugno.

Lunedì 6 giugno va in onda su Rai 1 la prima puntata di Reazione a catena 2022, la nuova edizione del gioco televisivo condotto anche quest’anno da Marco Liorni. Rispetto al passato c’è una grande novità che il quiz show: non sarà solamente un programma estivo di Rai 1 ma durerà fino a inizio dicembre, quando poi lascerà spazio, come di consueto, alla nuova stagione de L’Eredità. Il numero di puntate di questa edizione è stato aumentato a 150, praticamente il doppio rispetto a quelle delle precedenti edizioni. Se siete interessati a partecipare come concorrenti al programma, vediamo ora come fare.

Come partecipare a Reazione a catena 2022: i casting del programma

La Rai ha già aperto i casting per partecipare come concorrenti a Reazione a catena 2022. Per candidarsi basta collegarsi al portale www.rai.it/raicasting/ e selezionare il programma Reazione a catena. In seguito, se non lo avete già fatto in precedenza, vi verrà chiesto di registrarvi al sito: poi dovrete compilare il form con i vostri dati.

MARCO LIORNI

Vi ricordiamo che per partecipare a Reazione a catena 2022, ogni squadra dovrà essere composta da tre persone tutte maggiorenni (non si può infatti partecipare al programma se si ha meno di 18 anni). Per inviare la vostra candidatura al programma c’è tempo fino alle ore 23.50 di venerdì 30 settembre 2022, dopodiché i casting chiuderanno.

Reazione a catena 2022: quando inizia

Come detto in precedenza, la prima puntata di Reazione a catena 2022 va in onda su Rai 1 (ma si può vedere anche in streaming su RaiPlay) lunedì 6 giugno 2022: tutte le puntate del programma condotto da Marco Liorni sono precedentemente registrate e non sono trasmesse in diretta. Le registrazioni vengono effettuate presso lo Studio 2 del Centro Produzione Rai di Napoli.

