Le prime foto che ritraevano insieme Melissa Satta e Matteo Berrettini avevano scatenato il gossip. I due erano stati avvistati insieme prima ad una partita e poi a cena in un ristorante, dove era scattato il bacio che confermava la liaison. Se molti, però, pensavano che i rapporti tra la ex Velina e il tennista potessero durare poche settimane, il settimanale Chi svela che i due fanno sul serio.

Melissa Satta e Matteo Berrettini, presentazioni in famiglia

Come anticipato dal rotocalco diretto da Alfonso Signorini, la Satta e Berrettini avrebbero trascorso insieme l’ultimo fine settimana. Ma non da soli.

“Vi raccontiamo l’ultimo weekend che la showgirl e il tennista hanno trascorso insieme – si legge sulla pagina social di Chi – . Giorni di passione, ma anche di presentazioni… In famiglia! Il sabato escono con il fratello di lui, la domenica la passano con il figlio di otto anni di lei”.

Pare, quindi, che Melissa Satta abbia deciso di far conoscere Berrettini al figlio Maddox, nato dal matrimonio con il calciatore Kevin Prince Boateng.

