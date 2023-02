Dopo il coming out dell’ex centrocampista di Udinese e Sampdoria, Jakub Jankto, anche Lisa Boattin e Linda Sembrant hanno deciso di uscire allo scoperto. Le due calciatrici, che fanno parte della Juventus Women, hanno ufficializzato il loro amore con un video pubblicato sul canale ufficiale della squadra bianconera. “Ognuno deve sentirsi bene con se stesso. La nostra relazione è iniziata grazie al calcio, qui alla Juventus”, hanno raccontato le due.

“Insieme abbiamo condiviso tante emozioni – hanno continuato a raccontare le due sportive – . L’amore ti fa sentire vivo e ognuno deve essere libero di essere quello che è e sentirsi bene con se stesso”.

Un messaggio forte e importante, lanciato alla vigilia di San Valentino, che serve anche come incoraggiamento per chi, ancora, preferisce tenere nascosto il proprio orientamento sessuale.

La Boattin e la Sembrant, invece, hanno preferito uscire allo scoperto e sentirsi libere, condividendo con gli altri anche alcuni momenti felici e non della loro vita di coppia.

“La mia seconda stagione alla Juventus abbiamo fatto un grande campionato, ma io mi sono fatta male al ginocchio – ha ricordato la Sembrant – . Quando la squadra ha alzato il trofeo io ero al letto in ospedale, prima dell’operazione”.

“È stato un momento bellissimo e molto significativo per lo Scudetto, ma contemporaneamente triste perché sapevo che lei stava entrando in sala operatoria”, ha aggiunto la Boattin.

