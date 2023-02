È arrivata la rivelazione di Jakub Jankto, ex giocatore della Sampdoria, che ha dichiarato la sua omosessualità.

Jakub Jankto, centrocampista ceco che ha giocato in passato per la Sampdoria, l’Udinese e l’Ascoli in Italia e ora gioca per lo Sparta Praga, ha annunciato di essere gay attraverso un video pubblicato sui social. Nel video, Jankto ha dichiarato di non voler più nascondere la sua sessualità e di desiderare di vivere la sua vita in libertà, senza paure, pregiudizi o violenza. Jankto è anche un giocatore della Nazionale della Repubblica Ceca.

Il messaggio social di Jakub Jankto

Ecco il messaggio social completo nel post che ha condiviso:

Ciao, sono Jakub Jankto. Sono gay e non voglio più nascondermi. Come tutti gli altri, ho i miei punti di forza, i miei punti deboli, una famiglia, i miei amici, un lavoro che svolgo al meglio da anni, con serietà, professionalità e passione. Come tutti gli altri, voglio anche vivere la mia vita in libertà. Senza paure. Senza pregiudizio. Senza violenza. MA con amore. Sono gay e non voglio più nascondermi“.

Chi è Jakub Jankto

Jakub Jankto ha giocato per Sampdoria e Udinese. Vanta poi 45 presenze e 4 gol con la sua nazionale, con cui ha anche partecipato a Euro 2020. Gioca attualmente nello Sparta Praga.

Riproduzione riservata © 2023 - DG