Il fresco vincitore del Festival di Sanremo Marco Mengoni lotta col dismorfismo e in passato aveva raccontato tale patologia.

Ha vinto il Festival di Sanremo 2023 con ‘Due vite’ ricevendo un’altra grande gioia in carriera. Parliamo di Marco Mengoni che grazie alla musica è stato capace di affrontare anche i “suoi demoni”. Uno di questi il dismorfismo, patologia della quale lo stesso cantante aveva parlato in passato al magazine 7 de Il Corriere della Sera.

Marco Mengoni e il dismorfismo

Marco Mengoni

Nel corso dell’intervista risalente ad ottobre 2022, Mengoni aveva spiegato come i complimenti sul suo aspetto fisico da sempre non gli facciano piacere: “È un atteggiamento figlio della mia storia psicologica… Tutta colpa del dismorfismo, un problema di famiglia”.

E ancora: “Sono cresciuto in una famiglia matriarcale. Nonna Iolanda è rimasta vedova presto e ha fatto la mamma, la nonna e la manager del negozio di famiglia a Ronciglione. Ci teneva all’apparenza, sempre precisa nel trucco e nei capelli, quasi caricaturale. Lei, mamma e zia erano donne bellissime che però nell’intimità soffrivano vedendosi piene di difetti. Si buttavano giù. Quante volte le ho sentite dire ‘quanto so’ brutta’. Mamma ha delle bellissime gambe e non si è mai messa la gonna, per vergogna…”.

Una problematica che lo ha accompagnato non subito nella sua vita: “Da ragazzino proprio no, nel senso che non pensavo proprio di poter avere appeal. Pesavo quei 106 chili, avevo i capelli lunghi che mi coprivano gli occhi quasi a non voler far individuare il mio stato d’animo. Più avanti ho fatto fatica a capire il confine fra bellezza oggettiva e soggettiva proprio per il dismorfismo, che è una patologia, e così ho iniziato a lavorare su me stesso”, aveva spiegato Mengoni.

“È stato difficile accettare che gli altri mi vedessero bello e anche nel mio percorso di analisi e terapia ci siamo incagliati su questo. Alla fine fa piacere sentirselo dire, però penso che la bellezza sia quel condimento in più in un piatto che deve essere già buono”.

Molto importante nella sua crescita, la musica: “All’inizio della carriera non capivo cosa vedessero e cosa capissero gli altri di me. Dopo X Factor in molti pensavano che sarei stato il classico personaggio uscito da un talent che si sarebbe bruciato subito. Non capivo se c’era qualcosa che volevo veramente condividere con gli altri. Ho scoperto che la musica è un mezzo potente, che mi ha aiutato ad alleviare tanti momenti di una vita non facile”.

Di seguito un recente post Instagram con le immagini della vittoria a Sanremo 2023:

Riproduzione riservata © 2023 - DG