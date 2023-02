Duro sfogo social di Manila Nazzaro verso il GF Vip. L’ex Miss ha voluto condividere un duro commento su quanto sta accadendo nella Casa.

Non solo Spinalbese, Oriana, Daniele, Edoardo Tavassi e i Donnalisi. Nella Casa del GF Vip sta vivendo momenti non facili pure Milena Miconi. Un suo recente sfogo ha portato Manila Nazzaro a sostenerla e ad andare contro gli autori del programma che non danno il giusto aiuto alla donna perché, forse, non “genera hype”.

Duro attacco di Manila Nazzaro al GF Vip

Manila Nazzaro

Come detto, Milena Miconi ha avuto un momento di forte sconforto all’interno della Casa del GF Vip ed è stato affettuosamente consolata dai compagni. Un qualcosa che non è stato abbastanza secondo la sua amica Manila Nazzaro. Infatti, la ex Miss Italia si aspettava, forse, l’aiuto della produzione e degli autori del programma e proprio per questo ha duramente parlato via social.

“Milena ha ancora una volta un momento di sconforto e il #Gfvip ancora non si decide a farle una sorpresa per aiutarla? Sono due mesi che si spende per tutti. Ma si sa.. li dentro persone così non sono importanti per l’hype del programma. Meglio che taccio…”, ha scritto la donna, tra l’altro anche lei ex concorrente.

Il suo messaggio, però, ha scatenato molti utenti su Twitter che hanno fatto riferimento al recente lutto subito dalla donna che ha avuto modo di uscire momentaneamente dalla Casa e, quindi, vedere i suoi cari.

La Nazzaro, in tal senso, ha replicato ancora più duramente: “Ma cosa diavolo dici?? Non ha visto nessuno. Non ha parlato con nessuno se non con la moglie del nostro agente. Un momento di dolore immenso. Siete allucinanti. Ma come fate a essere così? Vi sentite migliori? Beh.. non lo siete! Anzi siete il peggio vomitato qui”.

Di seguito il post Twitter pubblicato dall’ex Miss:

Milena ha ancora una volta un momento di sconforto e il #Gfvip ancora non si decide a farle una sorpresa per aiutarla? Sono due mesi che si spende per tutti. Ma si sa.. li dentro persone così non sono importanti per l’hype del programma. Meglio che taccio… — Manila Nazzaro (@Manilanazzaro) February 20, 2023

