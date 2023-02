In occasione dei Bafta 2023, Kate Middleton e William sono parsi molto affiatati. Forse anche troppo visto il gesto che è stato visto da tutti…

Kate Middleton e William non prendevano parte ai Bafta insieme da tempo. In occasione dell’evento 2023, i due sono tornati a partecipare in coppia. La loro presenza, ovviamente, non è passata inosservata anche per via di un gesto che è stato visto da tutti…

Kate Middleton e William il passerella: il gesto

Kate Middleton

Kate e William, come detto, non prendevano parte ai Bafta da tre anni. Nel 2021 saltarono l’evento a causa della morte del principe Filippo mentre nel 2022 presenziò solo il principe. Ma per questo 2023, nella notte degli ‘Oscar inglesi’, i due sono arrivati insieme e hanno mostrato grande complicità.

Forse anche troppa visto il loro ruolo. Infatti, i principi del Galles oltre ad essere molto sorridenti sono parsi decisamente affiatati con la Middleton che si è lasciata andare anche ad un gesto diventato subito virale.

La donna, sul red carpet, oltre a carezze e teneri sguardi, ha fatto di più. Niente di così scandaloso, sia ben chiaro, ma che da due reali difficilmente si vede.

La Middleton si è lasciata andare ad una leggera pacca sul lato B del marito WIlliam. Un qualcosa che i giornalisti presenti non si sono lasciati scappare. Le immagini dell’accaduto hanno subito fatto il giro anche dei social dove in tanti hanno sorriso mentre molti altri hanno fatto polemica.

“Sono come tutti noi”, ha detto qualcuno facendo riferimento alle debolezze, per modo di dire, di tutti. Altri, invece, hanno preferito vedere il lato negativo: “Non si fa. Due nel loro ruolo non dovrebbero”.

Di seguito anche il post Instagram di Vogue dove è possibile vedere quanto accaduto:

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - DG