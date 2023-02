Caos attorno a Luciana Littizzetto dopo il suo ultimo monologo a Che Tempo Che Fa. La comica avrebbe di fatto copiato Noemi Mariani.

Nel corso dell’ultima puntata di ‘Che Tempo Che Fa’ di domenica sera, Luciana Littizzetto ha usato il suo spazio per parlare di una tematica molto importante: gli affitti impossibili per i giovani e per gli studenti fuorisede. La comica ha affrontato in modo pungente e ironico l’argomento, una sola pecca: molto di ciò che ha detto pare essere un… plagio.

Bufera su Luciana Littizzetto: cosa è successo

Luciana Littizzetto

In queste ore, infatti, sta facendo parecchio discutere il monologo di Luciana Littizzetto. La comica ha cercato di portare luce sulla vicenda utilizzando la sua solita ironia pungente prendendo come esempio un annuncio davvero improbabile di una stanza in affitto.

Peccato che, come detto, molto del suo monologo sia sembrato copiato. Sui social, infatti, in tanti si sono accorti che quelle parole erano le stesse, o quasi, usate da poco da Noemi Mariani, in arte ‘Mangiapregasbatty’.

A denunciare il plagio tanti utenti, tra cui la giornalista Charlotte Matteini, che ha riportato il tutto sul suo profilo Twitter.

Il montaggio presente nel filmato condiviso sui social mostra come le frasi e persino alcune delle battute della Littizzetto siano le stesse usate dalla ragazza nel format ‘Case da incubo’.

La stessa Noemi, sui social, ha mostrato il suo sdegno per tale situazione: “Qui format che vengono inc***ti”, ha subito scritto durante la diretta di Che Tempo Che Fa la ragazza. E ancora: “Indignatevi nei commenti del video di ‘Che tempo che fa’. Qui si fo***no tutto, pure le idee”.

Poi ha suggerito ai seguaci di segnalare il tutto a Rai 3. Staremo a vedere se ci saranno repliche.

Di seguito anche un post Twitter dove è possibile farsi un’idea della vicenda:

Thread



Ieri sera Littizzetto a "Che Tempo che Fa" ha parlato del problema del caro affitti per i fuori sede. Ha preso un po' di annunci trovati qui sul Web e ha fatto un monologo. Peccato si sia dimenticata di specificare la fonte da cui ha tratto tutto, battute comprese pic.twitter.com/ITpZDGr2kn — Charlotte Matteini (@CharlyMatt) February 20, 2023

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - DG