Sembra continuare ufficialmente la relazione tra Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli al GF Vip. Dopo qualche piccolo tira e molla con alcuni dubbi, ecco le parole che sanno di dichiarazione in piena regola da parte del giovane ragazzo verso la modella.

Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro, come detto, sembrano aver messo da parte le riserve sul loro rapporto e a quanto pare hanno intenzione di fare sul serio. Al GF Vip, infatti, ecco la dichiarazione d’amore del ragazzo per la modella.

Dopo un bellissimo bacio alla luce del sole e “in favore delle telecamere”, non sono sfuggite ai più attenti, le parole del giovane.

Daniele, infatti, si è lasciato andare ad alcune dichiarazioni d’amore davanti a tutti gli altri concorrenti.

Parlando, Dal Moro ha detto: “Motivo per cui mi sono innamorato di bebe? Dolcezza ed eleganza”, ha detto con tono scherzoso e una voce buffa. Frase che, però, ha fatto colpo negli altri coinquilini che gli hanno fatto notare come abbia comunque usato il termine “innamorato”.

Davanti a lui, mentre parlava così, c’era la stessa Oriana che ha sentito tutto, pure la sottolineatura di Nicole Murgia che ha appunto fatto leva sulla parola amore.

Pure Ivana ha detto la sua commentando: “In ogni scherzo, un po’ di verità”.

Di seguito il post Twitter di un utente che ha ripreso quanto detto dal ragazzo davanti agli altri compagni:

