Il duro commento di Pierluigi Diaco a Fedez dopo i fatti di Sanremo, le polemiche e l’impatto mediatico delle sue azioni recenti.

La crisi tra Chiara Ferragni e Fedez, presunta o vera che sia, sta facendo molto parlare. Tutto sarebbe partito da quanto accaduto a Sanremo con il rapper protagonista di diverse “uscite a vuoto”. Una di queste il bacio e non solo con Rosa Chemical sul palco dell’Ariston. A commentare la vicenda è stato a LaPresse il noto conduttore Pierluigi Diaco.

Fedez, l’attacco di Pierluigi Diaco

Fedez

Come detto, interpellato da LaPresse sulla vicenda Fedez non solo, ovviamente, in merito alla crisi con Chiara Ferragni, ma soprattutto su quanto fatto dal rapper a Sanremo, Pierluigi Diaco è stato piuttosto duro e diretto.

“Trovo umiliante e ridicolo vedere il mondo dell’informazione andare dietro alle volgari provocazioni di Fedez. Ma chi è? Cosa rappresenta? Cosa dice di tanto interessante da sollevare un dibattito pubblico? Cantasse che gli viene pure bene: ha delle intuizioni felici. Per il resto più ridicolo di lui è un pezzo di Paese che gli regala attenzione e si misura con lui legittimando le sue puerili esternazioni”.

Il conduttore di BellaMa’ ha anche aggounto: “In Italia gli omosessuali si possono unire civilmente tant’è che io sono unito con il mio compagno. Che senso ha baciarsi in prima serata e inscenare un atto sessuale? Non è arte, quella è paracullagine acuta che, come tutte le cose fatte in cattiva fede, si trasforma in gratuita volgarità”.

Una posizione piuttosto chiara quella del presentatore televisivo che in tanti, in queste giornate, hanno condiviso esternando in vario modo la propria idea.

Staremo a vedere se, quando tornerà a parlare in modo “normale”, il rapper commenterà ancora le sue azioni o lascerà che il caos si plachi definitvamente senza più tornare sull’argomento.

Di seguito un recente post Instagram del rapper proprio a Sanremo:

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - DG