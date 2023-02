Sfida a colpi di festa a tema tra Federico Fashion Style e la sua ex Letizia. I due hanno organizzato due party distinti per il compleanno della figlia di 6 anni.

Dopo essersi lasciati ufficialmente non senza polemiche e “colpi bassi”, Federico Fashion Style e la sua ex Letizia Porcu tornano a sfidarsi. Questa volta sull’organizzazione della festa di compleanno per la loro figlia Sophie Maelle. I due genitori, infatti, hanno optato per due party distinti facendo le cose in grande…

Federico Fashion Style fa le cose in grande per la figlia

Federico Lauri Fashion Style

Dopo essersi lasciati con tante polemiche e interviste al veleno, Federico Fashion Style e la ex Letizia Porcu tornano a sfidarsi e lo fanno a colpi di festa a tema, quella che entrambi, in modo distinto, hanno organizzato per la figlia Sophie Maelle che ha festeggiato i 6 anni.

In modo particolare spicca il party organizzato dal parrucchiere dei vip che ha condiviso sui social diverse foto del momento: “Sono già passati i 6 anni più belli della mia vita insieme a te! Tu che mi hai reso felice, che mi hai insegnato ad amare, a sorridere…. Sei la mia ragione di vita piccola mia! In questo giorno del tuo compleanno papà ti augura di essere sempre felice e di sorridere sempre”, ha scritto l’uomo su Instagram.

E ancora in un post con varie foto del party a tema Lilo e Stitch: “Un grazie speciale va a tutti voi che come sempre ci siete , e ci siete sempre stati ! Grazie a tutti i presenti alla festa della mia piccola Sophie Maelle che ieri ha compiuto 6 anni! Grazie a tutti gli amici , parenti e a tutti voi che virtualmente c’eravate con messaggi e tanto affetto anche da lontano! Un grazie speciale va’ anche a chi ha collaborato”.

Come detto, anche la mamma della piccola non è voluta essere da meno. Lei, però, ha scelto qualcosa di più “forte”, con il party a tema Mercoledì Addams.

Anche in questo caso, diverse stories social per far vedere a tutti come ha reso felice la sua bimba. Lauri e Letizia continuano a “battagliare” a distanza…

Di seguito anche un post Instagram del parrucchiere dei vip con le immagini della serata dedicata alla figlia:

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - DG