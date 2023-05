Ambra Angiolini si è confessata a cuore aperto in merito al periodo più buio e drammatico del suo passato.

Oggi Ambra Angiolini sembra aver trovato la serenità ma a Basement Café by Lavazza lei stessa ha confessato i retroscena del difficile periodo in cui, a 13 anni, soffrì di bulimia. A salvarla sarebbe stata sua madre che, per farla sentire amata e trasmettererle sicurezza, sarebbe stata solita lasciarle dei biglietti in giro per casa.

“Non minimizzate, non la rendete la malattia delle ragazzette che vogliono essere 90-60-90. Perché è davvero ingiusto. Si chiama malattia, va curata, va fatta ricerca”, ha confessato l’attrice, e ancora: “, La cosa più efficace, per me, sono stati dei biglietti lasciati da mia mamma a caso, come dico io, ad altezza vomito, in bagno, dove mi si diceva semplicemente che qualsiasi cosa avrei scelto di fare in quella situazione per lei andava bene”.

Ambra Angiolini

Ambra Angiolini: la bulimia

Ambra Angiolini è tornata a parlare del difficile periodo in cui, appena 13enne, soffrì di bulimia. Ad aiutarla e a sostenerla in quel drammatico momento sarebbe stata sua madre che, senza essere invadente, avrebbe escogitato il sistema per starle accanto e aiutarla a superare quello che lei ha definito “un cancro dell’anima”. Oggi l’attrice è finalmente riuscita a trovare la serenità e da alcuni mesi a questa parte al suo fianco è sempre presente il fidanzato Andrea Bosca, che ha già presentato ai suoi figli.

Riproduzione riservata © 2023 - DG