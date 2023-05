Dayane Mello si è confessata senza filtri in merito ai suoi rapporti con la sua ex migliore amica, Rosalinda Cannavò.

Durante la loro partecipazione al GF Vip 5 Dayane Mello e Rosalinda Cannavò hanno instaurato un rapporto speciale, ma ben presto la relazione tra le due si è conclusa in un nulla di fatto. Nella sua ultima diretta con i fan dei social è stata la stessa Dayane a svelare alcuni retroscena sulla questione e ha parlato del fidanzato di Rosalinda (Andrea Zenga) riferendosi a lui come “quello lì”.

“Io le voglio davvero troppo bene. Perché quello che abbiamo è una cosa totalmente nostra, cioè, ci siamo volute bene, ma ad oggi lei ha un ragazzo che ci ha fatte separare, sì quello lì. Poi magari in futuro ci troveremo nuovamente come amiche o non lo so ragazzi. Purtroppo ad oggi è così. Quello lì ha rovinato tutto. Più vino per me così parlo”, ha dichiarato Dayane nelle sue stories via social.

Dayane Mello: la confessione su Rosalinda Cannavò

I rapporti tra Dayane Mello e Rosalinda Cannavò non si sono conclusi nel migliore dei modi e la modella brasiliana non ha fatto segreto – durante la sua partecipazione al GF Vip – di essersi sentita “tradita” da alcuni comportamenti dell’amica, che proprio al termine del programma incontrò all’interno della Casa il suo attuale fidanzato, Andrea Zenga.

Dayane inoltre confessò pubblicamente di provare per l’attrice una sorta di “amore” e le due, nonostante l’affetto reciproco, hanno progressivamente diradato i loro rapporti dopo la fine del programma. Rosalinda commenterà quanto affermato da Dayane sul suo conto e su quello del fidanzato? Al momento sulla questione tutto tace.

