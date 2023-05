Carmen Russo ha confessato a Oggi è un altro giorno un retroscena inedito sulla sua partecipazione a Supervivientes, nel 2006.

Carmen Russo è stata la vincitrice di un’edizione di Supervivientes (che all’epoca si chiamava Perdido en el Caribe) e lei stessa ha raccontato a Oggi è un altro giorno di come, dopo un’eliminazione avvenuta dopo la prima settimana di permanenza ai Caraibi, fu costretta a trascorrere gli ultimi due mesi di durata del programma sulla cosiddetta “ultima spiaggia”, completamente da sola. In un’occasione la showgirl avrebbe persino temuto di morire, e lei stessa ha ammesso:

“C’era la troupe che arrivava la mattina e alle 18 se ne andava via. La notte ero sola, mangiavo quel poco di riso. Ho avuto anche paura di morire. Un giorno sentivo dei rumori, ho visto delle persone avvicinarsi all’Isola. Allora ho preso il mio machete e sono andata nella foresta in alto. Se loro mi cercavano, sarebbero andati sicuramente nella capanna. Ho passato delle ore bruttissime. Ma sai cosa erano? Dei pescatori che tiravano le reti”.

Carmen Russo

Carmen Russo: il dramma a Supervivientes

L’esperienza vissuta a Supervivientes non è stata facile per Carmen Russo che, a Oggi è un altro giorno, ha svelato alcuni retroscena dei momenti più drammatici vissuti mentre si trovava all’ultima spiaggia, completamente da sola. La difficile prova vissuta dalla showgirl durante quell’esperienza le ha comunque portato qualcosa di buono e infatti fu lei a vincere quell’edizione del programma. La Russo ha rivelato anche che in un’occasione la produzione dello show le fece una sorpresa facendole incontrare suo marito, Enzo Paolo Turchi, che però non avrebbe potuto rivolgerle la parola.

“Poi mi hanno fatto una sorpresa e mi hanno fatto arrivare Enzo Paolo sulla spiaggia. Aveva uno scotch e non poteva parlare. È stato il momento più bello e brutto della mia vita. Piangevamo noi e piangevano i cameraman”, ha confessato il volto tv a Oggi è un altro giorno.

