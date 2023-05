Una ex naufraga dell’Isola dei Famosi ha espresso la sua opinione infuocata nei confronti di Alessandro Cecchi Paone.

Nei giorni scorsi Marina La Rosa non ha mancato di scagliare alcune frecciatine infuocate contro i naufraghi dell’Isola dei Famosi e, tra questi, vi era stato anche Alessandro Cecchi Paone. Nonostante le sue parole abbiano suscitato una marea di critiche, l’ex naufraga è tornata a ribadire la sua opinione e sul conto di Paone ha detto: “Trovo sia una persona orrenda. La differenza è che molti lo pensano io invece lo dico”.

Alessandro Cecchi Paone

Alessandro Cecchi Paone: la frecciatina di Marina La Rosa

Marina La Rosa ha difeso le sue frecciatine sarcastiche conto i concorrenti dell’Isola dei Famosi e, in queste ore, è tornata a ribadire la sua opinione su alcuni concorrenti del programma. Alessandro Cecchi Paone replicherà alle sue parole?

La produzione del reality show nel frattempo ha annunciato il suo ritiro dal programma e, la questione, ha fatto storcere il naso a molti telespettatori. Ufficialmente infatti, Paone ha deciso di ritirarsi perché il suo fidanzato, Simone Antolini, non sarebbe potuto rientrare in gara per un problema di salute. Sulla vicenda emergano ulteriori sviluppi?

