Marco Giallini ha ritrovato la serenità in amore dopo la scomparsa di sua moglie, avvenuta in maniera improvvisa nel 2011.

In molte delle sue interviste Marco Giallini ha parlato del dolore a lui causato dalla scomparsa della moglie ma, a quanto pare, recentemente sarebbe riuscito a ritrovare la serenità in amore. Al Film Festival de la Comédie di Montecarlo l’attore si è presentato insieme alla fidanzata Giorgia Battisti, su cui ha dichiarato a Gente: “E’ la mia signorina, almeno così dice lei, io non lo so”.

Marco Giallini

Marco Giallini: la fidanzata

Marco Giallini sarebbe legato a una donna di nome Giorgia Battisti e, al suo fianco, avrebbe ritrovato la serenità dopo la dolorosa e improvvisa scomparsa di sua moglie Loredana, madre dei suoi due figli Diego e Rocco. L’attore è sempre stato estremamente riservato per quanto riguarda la sua vita privata, ma sulla scomparsa della moglie aveva detto:

“Il pensiero che lei rientri a casa da un momento all’altro dura due anni, poi, capisci che morire è prassi. Non a 40 anni. Non fra le mie braccia, mentre prendiamo le valigie per le vacanze. Ma non sono l’unico a cui è successo. Fare a meno è questione di testa, anche fare a meno delle menti dei bimbi non più chiare, del loro pensiero: vorresti sapere che pensano il giorno della festa della mamma o quando spegni la tv e quello, a 5 anni, strilla: mamma mamma“, aveva confessato l’attore a il Corriere della Sera. Per il momento non si sa molto della sua nuova compagna e in tanti, tra i suoi fan, sono curiosi di saperne di più.

