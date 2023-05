Carlo Alberto Mancini è il personal trainer che ha conquistato Nicole Santinelli a Uomini e Donne. Scopriamo cosa c’è da sapere su di lui.

Carlo Alberto Mancini è un personal trainer approdato a Uomini e Donne nel 2023 come corteggiatore di Nicole Santinelli che, alla fine della sua esperienza all’interno del programma, ha scelto lui e non il rivale Andrea Foriglio. Scopriamo cosa c’è da sapere sul personal trainer romano che ha conquistato la corteggiatrice e sulla sua vita privata, passando per alcune curiosità.

Chi è Carlo Alberto Mancini: la carriera

Classe 1989 (non è nota la sua esatta data di nascita) e originario di Bologna, Carlo Alberto Mancini è un personal trainer che, nel 2023, è approdato a Uomini e Donne in qualità di corteggiatore (insieme ad Andrea Foriglio) di Nicole Santinelli, ed è stato la sua scelta. Non si conoscono ulteriori informazioni sulla sua carriera e, prima del suo approdo a UeD, è sempre stato lontano dal mondo della tv.

Carlo Alberto Mancini: la vita privata

Nel 2023 a Uomini e Donne Carlo Alberto Mancini ha avuto modo di conoscere Nicole Santinelli e i suoi modi e il suo carattere sono riusciti a conquistarla. La coppia ha deciso di lasciare insieme il programma tv di Maria De Filippi e la tronista ha preferito il personal trainer bolognese al suo rivale, Andrea. Carlo Alberto abita a Ravenna, ma non sono note ulteriori informazioni sul suo conto o sulla sua vita privata.

Chi è la fidanzata di Carlo Alberto Mancini, Nicole Santinelli

Classe 1993 (non è nota la sua esatta data di nascita, ma sembra sia del segno del Sagittario) e originaria di Roma, Nicole Santinelli è approdata a Uomini e Donne come tronista nel 2023. Lavora come account manager di un’azienda d’informatica, ma non si hanno ulteriori informazioni sulla sua carriera o sul suo percorso di studi. Al dating show di Maria De Filippi è stata contesa dall’osteopata Andrea Foriglio e dal personal trainer Carlo Alberto, e ha finito per scegliere quest’ultimo.

Carlo Alberto Mancini: le curiosità

– Una delle sue grandi passioni è lo sport, ma ama anche la musica. Sa suonare il pianoforte.

– Adora i gatti e i cani, che sono spesso protagonisti dei suoi scatti su Instagram.

– Il suo motto è “chi si accontenta gode, chi non si accontenta ottiene ciò che vuole”.

– Gli piace trascorrere il suo tempo libero al mare e all’aria aperta.

