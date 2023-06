Ormai è botta e risposta sui social tra Fedez e Luis Sal: il rapper ha pubblicato delle storie rispondendo alle accuse dello youtuber.

Poche ore dopo il video di Luis Sal, Fedez torna sui social per pubblicare delle storie dove si difende dalle accuse dello youtuber. Ormai i due commentano le rispettive uscite tramite dei botta e risposta sui social, alimentando sempre di più la curiosità dei fan nel conoscere la verità.

Fedez, la riposta social alle accuse di Luis Sal

Fedez, nelle scorse ore, ha pubblicato su Instagram delle storie in risposta alle accuse di Luis Sal. Lo stesso rapper ha esordito dicendo che avrebbe voluto evitare “questo teatrino” di botta e risposta sui social, ma ha anche voluto chiarire che la “favoletta dell’egocentrico che sfrutta il povero Luis è vera, ma fino ad un certo punto”.

Fedez ha esordito dicendo: “Il video in cui spiegavo l’assenza di Luis non puntava in alcun modo a buttare me**a su di lui, a differenza del video che lui ha pubblicato oggi. Se questo senso di oppressione che avevi nei miei confronti era latente da così tanto tempo, perché hai deciso di fondare società insieme a me, due settimane prima di lasciarla? Chiedendomi poi 600mila euro per una società che non vale nemmeno la metà di quei soldi.”

Il rapper ha poi spiegato che Luis avrebbe deciso di lasciare la società smettendo di pagare gli affitti e gli stipendi a chi lavorava dietro al podcast: “Luis, siamo delle persone adulte, quando si ha una società non si può andare via rompendo il giochino e sbattendo la porta perché “mi sono stufato”. Hai smesso di pagare gli stipendi di persone che non sono multimilionarie come me e come te. Hai smesso di pagare gli affitti. Non ci si comporta così perché si onorano gli impegni, soprattutto nel rispetto di persone che lavorano e campano solo grazie a questo lavoro. Ma soprattutto si danno delle risposte al pubblico e non si impedisce al tuo partner di dare delle risponde semplicemente perché tu vuoi far leva sulla pressione della gente e utilizzarmi come se fossi un bancomat.“.

