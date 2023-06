Ex volti di Uomini e Donne, erano sposati da poco più di un anno: ma ora è arrivato l’annuncio del divorzio.

È ufficialmente finita tra Isabella Ricci e Fabio Mantovani, ex volti del Trono Over di Uomini e Donne. La coppia era sparita da diverso tempo dai social, alimentando le indiscrezioni da parte dei fan. Oggi è arrivato l’annuncio del loro divorzio.

Isabella Ricci e Fabio Mantovani hanno divorziato

Isabella Ricci e Fabio Mantovani si erano conosciuti e innamorati all’interno di Uomini e Donne. Dopo aver passato qualche mese all’interno del programma, erano usciti insieme e poco dopo sono arrivate le nozze. La coppia si è sposata il 28 maggio 2022 e sembrava più felice che mai.

Poi è arrivato il silenzio. Sui social la coppia aveva smesso di pubblicare foto insieme e gli ultimi post di entrambi risalivano ai primi mesi dei 2023. Oggi, isabella Ricci ha rotto il silenzio sui social, annunciando di aver divorziato da Mantovani. Su Instagram ha scritto: “Il 6 giugno mi sono separata legalmente. Quando è troppo bello per essere vero, non è vero“.

Per il momento l’ex dama non ha aggiunto altri commenti riguardo ai motivi della separazione ma dal messaggio trapela sicuramente una grande delusione per una storia che riteneva molto importante. L’ex marito, invece, non ha ancora rilasciato alcuna dichiarazione.

