È mancato nella notte Pier Francesco Forleo, marito della figlia di Mara Venier: l’annuncio e il messaggio sui social in suo ricordo.

Grave lutto nel mondo della televisione: è mancato nella notte Pier Francesco Forleo, direttore della Direzione Diritti Sportivi della Rai e marito di Elisabetta Ferracini, figlia di Mara Venier. La Rai ha pubblicato una nota per ricordare Forleo e poco dopo anche la conduttrice ha scritto un post su Instagram per ricordare il genero.

Morto Pier Francesco Forleo, il messaggio di Mara Venier

A rendere nota la notizia della morte di Pier Francesco Forleo sono stati il presidente Rai Marinella Soldi e l’amministratore delegato, Roberto Sergio: “La perdita di Pier Francesco Forleo ci lascia sgomenti. Professionista impeccabile, dalla solida e variegata esperienza professionale. Era da anni un punto di riferimento nel cruciale settore dei Diritti sportivi della nostra azienda. Ci mancherà non solo la sua grande capacità di analisi e direzione di aspetti finanziari e gestionali complessi, ma la sua cifra umana speciale“.

“Affabile e signorile, Pier Francesco Forleo è stato sempre capace di un proficuo gioco di squadra, con grande giovamento dell’azienda e dei colleghi tutti, di cui ha saputo far emergere i tratti migliori, motivandoli e aiutandoli a crescere. Ai familiari i nostri pensieri e le condoglianze nostre e di tutta l’azienda.”

Anche Mara Venier, suocera di Forleo, ha voluto ricordato il genero con un messaggio d’amore sui social: “Pier sei stato un genero meraviglioso… Hai portato solo gioia e amore nella nostra famiglia… E io ti ho voluto bene come un figlio….Siamo tutti annientati tutto troppo veloce Rip”. Per il momento non si conoscono le cause della morte di Forleo, e non ci sono stati commenti da parte della moglie Elisabetta Ferracini.

