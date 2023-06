Sembra essere in dubbio una seconda stgione per VivaRai2 di Fiorello: ci sono tensioni con i condomini di Via Asiago.

VivaRai2 è giunto al termine della sua prima stagione di grande successo. A quando la seconda stagione? In realtà non è facile dire se ci sarà oppure no, viste alcune tensioni di carattere logistico. Ecco cos’ha spiegato Fiorello.

VivaRai2, ci sarà una seconda stagione? Le parole di Fiorello

VivaRai2 ha chiuso in bellezza una prima stagione di un format innovativo che ha avuto grandissimo successo. Il programma, però, potrebbe non tornare per una seconda stagione. Il motivo? Ne hanno parlato in diretta Fiorello e Biggio al Tg2 Post, dove hanno fatto un bilancio della stagione che si è appena conclusa con l’ultima puntata del 9 giugno.

Il problema di una seconda stagione sarebbe legato ai condomini di Via Asiago, dove è girato il programma. I condomini della Via, infatti, hanno più volte mostrato il loro malcontento sopratutto legato ai continui movimenti e al rumore che si crea all’alba per la realizzazione del programma.

Fiorello ha commentato così la questione: “Un problema c’è. Quando ci chiedono ‘lo rifarete?’, non è facile dire di sì. Devo essere sincero, credo che non si possa fare in via Asiago e se non si può fare in via Asiago credo non si possa fare da nessuna parte. Questo programma è nato li, abbiamo bisogno degli studi di via Asiago, dei camerini”.

Quindi, la realizzazione di una seconda stagione è tutta nelle mani dei condomini di Via Asiago, come ha detto Biggio: “Lo vogliamo rifare tutti, sempre se i condomini vorranno noi torniamo. Siamo nelle loro mani”.

Riproduzione riservata © 2023 - DG