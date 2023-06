Valentina Ferragni è stata paparazzata in compagnia di un misterioso uomo in aeroporto: un nuovo flirt per la ragazza?

Sono ormai diversi mesi che è finita la relazione, durata 9 anni, tra Valentina Ferragni e Luca Vezil. Da quel momento sono stati attribuiti alla sorella di Chiara Ferragni numerosi flirt, mai confermati. Oggi il gossip si infiamma nuovamente, dopo la che l’influencer è stata avvistata in compagnia di un misterioso uomo.

Valentina Ferragni, nuovo amore in vista?

Solo poche settimane fa, Valetina Ferragni aveva deciso di rompere il silenzio per la prima volta, dichiarando di essere felicemente single e di starsi godendo la sua nuova vita dopo la fine della relazione con Vezil. Al momento la ragazza si sta concentrando sulla sua carriera e su sè stessa, ma i gossip che la circondano non si placano.

Nelle ultime ore, infatti, Valentina è stata fotografata in compagnia di un uomo misterioso all’aeroporto di Bologna. La notizia è stata riportata da Deianira Marzano, anche se al momento non è chiaro chi sia l’uomo insieme all’influencer e quale sia la natura del loro legame. Non si può escludere che tra di loro ci sia semplicemente un rapporto d’amicizia.

Da Valentina Ferragni per il momento non sono arrivate conferme o smentite. La ragazza è sempre stata comunque molto riservata sulla sua vita privata e non è detto che condividerebbe subito sui social una sua nuova relazione. Staremo a vedere, se son rose…

