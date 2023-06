Il racconto della giornalista Alda D’Eusanio anche su una vecchia vicenda con Laura Pausini. Le parole e il retroscena.

Una lunga carriera in Rai da giornalista del Tg2 e da presentatrice di alcuni programmi di successo come L’Italia in diretta, oggi diventato Vita in diretta. Stiamo parlando di Alda D’Eusanio che in una bella intervista a Repubblica ha parlato a 360° di diversi argomenti tra vita privata e carriera. Non è mancato anche un passaggio su una vecchia vicenda che aveva visto protagonista anche la cantante Laura Pausini.

Alda D’Eusanio, il racconto sulla querela da Laura Pausini

Dopo aver sottolineato alcuni apprezzamenti o leggera disapprovazione per alcuni personaggi dell’attualità (bene su Giorgia Meloni, meno bene per Papa Francesco), la D’Eusanio ha raccontato un particolare retroscena legato ad una vecchia vicenda con Laura Pausini.

Tutto era partita da una frase detta dalla giornalista nel corso della sua partecipazione ad un’edizione del Grande Fratello quando, parlando dell’artista, aveva dichiarato: “pare la crocchi di botte” facendo riferimento al compagno, ora marito, della Pausini appunto.

Sulla vicenda, la giornalista ha spiegato: “Quella era una diceria non vera, una di quelle chiacchiere che escono nel nostro ambiente tanto è vero che io ho detto ‘pare’, ‘dicono che’. Lei mi ha querelata, all’inizio mi aveva chiesto un milione di euro. Però mi sono tanto scusata e non lo ridirei”, ha ammesso la donna con tanto di mea culpa.

Quell’esperienza in un reality le ha fatto anche prendere una decisione: mai più concorrente in un programma così. “Sì basta. Va bene che sono cretina, ma preferisco essere cretina una volta al giorno e non tutto il giorno”, ha dichiarato.

