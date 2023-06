Curiosa dichiarazione di Nikita Pelizon riguardo la sua partecipazione con annessa vittoria al GF Vip. Cosa ha detto la giovane.

Sono passati ormai alcuni mesi dalla fine del GF Vip 7 e dalla vittoria di Nikita Pelizon. Eppure, si torna a parlare proprio della vincitrice che, in queste ore, ha confessato un dettaglio inedito riguardo al suo successo confidando di “aver saputo in anticipo” che avrebbe vinto.

Nikita Pelizon, la rivelazione sulla vittoria del GF Vip

Nikita Pelizon

Parlando a Turchesando, come riportato da diversi media, la Pelizon ha, di fatto, ammesso di essere a conoscenza (ma non come sembra) del fatto che avrebbe vinto il GF Vip 7.

​”Ammetto che in una meditazione mi era stato detto che avrei vinto, ma è stato indimenticabile dopo sette mesi”, ha detto Nikita. “All’inizio non pensavo di arrivare fino alla fine. Non è stato facile subire le nomination. È stata tosta, ringrazio i miei anni di percorso interiore altrimenti sarei crollata subito. Mi ha aiutato tanto riuscire a gestirmi emotivamente. Etrusco sta bene, adesso in Puglia ma ci dormo ancora assieme. I miei Angels lo ringrazio tantissimo e mi scuso se non posso essere 24 ore su 24 online, ma cercherò di renderli fieri di miei. Sono contenta che il mio esercito unicorniano abbia un’anima buona. Per cosa mi hanno premiato gli italiani? Penso per l’educazione e l’equilibrio, non ho mai detto parolacce e ho sempre tentato di dire la mia con educazione e riaspetto, senza giudizio”, ha detto con la sua solita vivacità mista a quel pizzico di “follia” la vincitrice del reality.

Di seguito anche il post Instagram del reality con il nome della vincitrice:

Riproduzione riservata © 2023 - DG