Quando il suo fidanzato ha avuto un malore ed è stato chiaro che non sarebbe più tornato all’Isola dei Famosi, Alessandro Cecchi Paone ha deciso di ritirarsi (non senza polemiche) dal reality show. Nelle ultime ore il conduttore è tornato a parlare delle motivazioni che lo hanno condotto a questa scelta, e ha affermato:

“Con Ilary c’è stato un equivoco più grande. Io non ero stato invitato a partecipare da solo dall’Isola dei Famosi. A settembre fui invitato da Mediaset direttamente a prendere parte al reality assieme a Simone. Io ho accettato chiarendo da subito che saremmo entrati e usciti assieme. Quando poi durante la puntata mi è stato comunicato che ci saremmo dovuti separare mi sono opposto perché non erano quelli i patti. Simone era anche in ospedale e io non mi sono sentito di abbandonarlo”, ha confessato a Chi il noto volto tv.

Alessandro Cecchi Paone: il ritiro dall’Isola

Alessandro Cecchi Paone è tornato a spiegare i motivi che lo hanno indotto a lasciare anticipatamente L’Isola dei Famosi (programma a cui aveva già avuto modo di partecipare). Oggi il conduttore sembra aver trovato la felicità accanto al fidanzato Simone Antolini e, dopo il suo addio al reality show, ha confessato che sarebbe intenzionato a sposare il suo compagno e di adottare sua figlia. In tanti tra i fan sono curiosi di saperne di più in merito alla coppia, sbocciata circa un anno fa.

