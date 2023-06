Federico Fashion Style è stato rimproverato dagli utenti in rete per essersi mostrato mentre baciava sulla bocca sua figlia.

Ancora una volta Federico Fashion Style – all’anagrafe Federico Lauri – ha finito per far adirare il suo pubblico social e, a seguire, lui stesso ha replicato alle polemiche. L’hair stylist dei vip ha postato una foto in cui lo si vede baciare sulle labbra sua figlia, Sophie Maelle, e la foto in questione ha sollevato l’indignazione generale degli utenti social, che gli hanno scritto: “Che schifo fate con sti baci in bocca ai bambini… ma è proprio necessario?”.

Federico Fashion Style ha scatenato una bufera sui social per via di una foto in cui lo si vede baciare sua figlia, la piccola Sophie Maelle (rimasta a vivere con la madre Letizia Porcu dopo la separazione). Sui social in tanti hanno avuto da ridire sullo scatto in questione, e l’hair stylist dei vip ha voluto replicare affermando:

“Ma io dico, la gente sta bene? O forse sono io che penso sia scema? Cioè, si baciano sconosciuti con la lingua e io non posso dare un bacio a stampo a mia figlia? Mia cara, curati e vergognati perché magari te sei la prima che incontri qualcuno che non conosci e lo baci”. Sulla vicenda emergeranno ulteriori particolari? I fan sono impazienti di saperne di più.

