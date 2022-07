La pop star rivela, nella sua newsletter On the JLo, che quando era agli esordi della sua carriera ha avuto un attacco di panico in seguito ad un esaurimento.

Jennifer Lopez ha alle spalle 30 anni di carriera in cui ha vissuto momenti bellissimi ma anche tante difficoltà. La pop star svela ai fan quanto può essere deleterio un lavoro che genera stress e ansie e quale effetto abbia avuto anche su di lei, quando aveva 20 anni.

Le dichiarazioni di Jennifer Lopez

Jennifer Lopez

Come riporta Vanity Fair Jennifer Lopez racconta uno spiacevole episodio agli esordi della sua carriera, affrontando il tema della salute mentale: “C’è stato un periodo nella mia vita in cui dormivo dalle 3 alle 5 ore a notte. Stavo sul set tutto il giorno e in studio tutta la notte, poi viaggiavo e giravo video nei fine settimana. Ero ancora ventenne e pensavo di essere invincibile. Finché un giorno, ero seduta in una roulotte e tutto il lavoro e lo stress accumulato, insieme al sonno insufficiente per riprendermi mentalmente, mi hanno sopraffatta. All’improvviso mi sono sentita fisicamente paralizzata. Non riuscivo a vedere chiaramente e poi i sintomi fisici hanno iniziato a spaventarmi e la paura si è aggravata. Adesso so che era un tipico attacco di panico causato dalla stanchezza, ma non avevo idea di cosa fosse in quel momento.”

E conclude: “Mi sono resa conto di quanto gravi potessero essere le conseguenze se avessi continuato a ignorare ciò di cui il mio corpo e la mia mente hanno bisogno per mantenersi in salute“.

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG